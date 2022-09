Liverpool Meistrite liigas saadud koslepi järel: vastastel oleks justkui üks mängija rohkem olnud

„Nad olid meist tunduvalt paremad. Kui jääd olukorda hiljaks, siis peab keegi sind katma. Selliseid asju juhtus liiga palju ning nad said väga lihtsalt meie keskkaitsjatele probleeme tekitada,“ lisas šotlane.

„Suutsime luua ka mõned olukorrad, kuid lõpuks väärisime sellist tulemust. Nad leidsid väga palju vabu ruume. Väljakul viibides oli selline tunne, et vastastel oli üks mees rohkem. See ei ole meie jaoks tavapärane,“ rääkis Robertson veel.

Sel hooajal on omajagu kriitikat saanud Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijk. Statistikaportaal Opta toob välja, et van Dijk on viimase seitsme kohtumise jooksul põhjustanud nüüd kaks penaltit. Enne seda ei põhjustanud ta 150 kohtumise jooksul ühtegi penaltit.