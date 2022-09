Endiste Eesti koondislaste abiga Venemaale siirdunud jalgpallur visati Norra koondisest välja

26-aastane poolkaitsja liitus 2019. aastal Venemaa klubiga Rostov, kust ta 2021/2022 hooajaks Inglismaale Norwich Citysse laenati. Nüüd on ta liitunud laenulepingu alusel Dinamoga, kusjuures tehingut vahendas endiste Eesti koondislaste Jevgeni Novikovi ja Andrei Stepanovi agentuur NESTA Sport Group.

„Ma leian, et see on täiesti vale otsus,“ ütles Norra koondise peatreener Stale Solbakken ajakirjanikele, vahendab Daily Mail.

„Sellel on sellised tagajärjed, nagu nad on. Eks me näe, kas Mathias naaseb ühel päeval Norra koondisse, aga praegu on see täiesti teemast maas.“

Norra jalgpalliliidu president Lise Klaveness lisas: „Põhimõtteliselt pole alaliidu asi öelda midagi koondisemängijate klubivaliku kohta, aga me oleme erakordses olukorras. Kogu Norra ja Euroopa jalgpall on otsustanud Venemaale kui sõjakale poolele, kes on ka spordis väga aktiivselt võimupositsioone kasutanud, survet avaldada. Kõik Venemaa tiimid on rahvusvahelistelt spordivõistlustelt eemaldatud. Stale ja mina oleme ühel meelel, et Normann ei saa Norrat esindada, kui ta Venemaa klubis mängib.“

Juulis teatas ka Poola vutiliit, et ei arvesta koondisemängijana enam kaitsja Maciej Rybusega, kes liitus Moskva Spartakiga. Rybus oli Poolat esindanud 66 koondisemängus ning oleks suure tõenäosusega pääsenud ka novembris ja detsembris toimuvale MM-finaalturniirile Kataris. Enne Spartakiga liitumist mängis Rybus Moskva Lokomotivis.