Virvese tiitlijahi ränkraske lõpusirge

Punktitabelis on seis väga intrigeeriv: soomlasel Sami Pajaril on pärast nelja rallit 85 punkti, britt Jon Armstrongil ja Robert Virvesel kummalgi 84, teisel põhjanaabril Lauri Joonal 79.

Auhind on väga magus ja mõne jaoks vaat et karjääri saatust otsustava kaaluga – võimalus sõita M-Spordi Ford Fiesta Rally2 auto roolis kaasa neli WRC2 klassi etappi. Kui oma raha juurde tood, siis soodsama hinnaga veel kaks.

Kreeka teed on aga hooaja raskeimad. „Raske öelda, mida me eduks tegema peame, kuid lihtne see olema ei saa. Paljud mehed võivad tiitli võita, ralli ise esitab aga tohutult väljakutseid. Esiteks peame tegema hea ralli, et üldse tiitlist saaksime mõelda,“ rääkis Virves.