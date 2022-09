Tartu Bigbank teatas täna 43-aastase sidemängija Kert Toobali lahkumisest klubist. Pressiteate sõnastus ei jäta kahtlustki, et Eesti koondise legendi karjäär on lõpule jõudnud, ainult et Toobal ise pole seda veel selgesõnaliselt öelnud.