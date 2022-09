DELFI VIDEO MILANOST | Platsile hüütud Rauno Nurger: sellist asja pole mul varem ette tulnud. Müts maha fännide ees!

Teisipäeval, kui Eesti oli Suurbritannia vastu suurt eduseisu nautis, soovisid Milano saalis viibinud Eesti fännid, et Nurger platsile saaks ja hakkasid tema nime skandeerima. Õige pea selgus, et see polnud trauma tõttu võimalik.

„Tuli ikka muie suule,“ rääkis Nurger pärast tänast koondise treeningut Delfi videointervjuus. „Rõõm on ikka kuulda, kui inimesed hüüavad su nime. Sellist asja pole mul varem ette tulnud. Tahaks öelda, et siin saalis on jube hea mängida. Selline tunne, nagu oleks kodusaalis. Müts maha Eesti fännide ees, kes on siia kohale tulnud.“