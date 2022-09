EM-il NBA tähed korvi all üle mänginud Maik-Kalev Kotsar kinnitas koha Euroopa eliidis

Abitreener Indrek Reinboki sõnul on Kotsari tugevaimad küljed kiire õppimisvõime ja mobiilsus kaitses. „Kui näeme, et meil on vaja muutusi või ta pole mingis positsioonis õiges asendis, teeb ta paranduse juba pärast esimest mainimist. Tal on kindlasti Euroliiga klassi. Maik küsib ise treeneritelt, kuidas keegi mingit liikumist mängib. Kas peaks olema aktiivsem, passiivsem või peaks hoopis trikitama, et vastane ei saaks teha oma esimest eelistust,“ rääkis Jukka Toijala parem käsi.