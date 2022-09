Jari-Matti Latvala nimetas WRC sarja järgmise suure talendi

Küsimusele, kas 21-aastasest Rovanperäst täpselt 14 kuud noorem olev Pajari võiks tulevikus suuri tegusid tegema hakata, vastas Latvala: „Jah, ma arvan küll. Lahtis olid tal autoga mõned probleemid, aga ta võitles Audi Quattroga, mis tuli teiseks. See on esimese korra kohta väga hea. Ta on väga andekas kutt. Tal oli edukas Soome ralli ning ta juhib Junior klassis.“

„Mina arvan, et ta võib olla järgmine. Ta on hea kutt: kiire ja kõva töörügaja. Hoiame tal praegu silma peal. Annan talle hea meelega nõu, kui ta seda vajab. On oluline, et meil Soomest sõitjaid peale tuleks. Jah, muidugi on meil praegu Kalle, aga oleks kena teada, et meil võib juba ka järgmine sõitja valmis olla.“