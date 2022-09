Suur poksimatš on teoks saamas: Anthony Joshua võttis vastu Tyson Fury pakkumise

Tundub, et praeguseks on Fury jõudnud kokkuleppele Joshuaga. Sel nädalal pidasid mehed „läbirääkimisi“ sotsiaalmeedia vahendusel. Lõpuks pakkus Joshua välja, et Fury esindajad võiksid ühendust võtta tema esindajatega ning asja lukku lüüa.

Seejärel saatiski Fury promootor Frank Warren kirjalikult tingimused Joshua promootorile Eddie Hearn’ile. Sportsmail kirjutas esmalt, et Hearn on need tingimused vastu võtnud ja brittide suurest duellist saabki asja. Praeguseks ongi Hearn ning tema agentuur Matchroom Boxing kinnitanud, et Fury leeri pakkumised on nendeni jõudnud ja Joshua on tingimustega ka nõustunud.