VIDEO | Kohtunik jäi ette: Sloveenia koondise täht sai EM-i mängus juba esimesel sekundil eriti tobedal viisil vigastada

Jalahäda pärssis siiski Tobey mängu ning korra, neljanda veerandaja alguses palus ta ise puhkust. „Loomulikult ei olnud tunne hea. Ma ei saanud väga hästi hüpata, aga teadsin, kui oluline see mäng on. Pidin jätkama,“ jätkas suvel Barcelonaga liitunud Tobey. Ameeriklane on Sloveenia eest EM-il keskmiselt visanud 11,8 punkti ja noppinud 7,3 lauapalli.