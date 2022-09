Jalgpallimaailm on karm: eelmisel aastal Chelseaga Meistrite liiga võitnud Thomas Tuchel sai klubist kinga

Senine hooaeg on Tucheli käe all kulgenud konarlikult. Kuue mänguvooru järel hoitakse Inglismaa kõrgliigas kuuendat kohta kümne punktiga. Vahed on aga väikesed, liider Londoni Arsenal on vaid viie punkti kaugusel.

„Uute omanike käe all on klubis täis saanud 100 päeva. Uued omanikud leiavad, et praegu on õige aeg muutusteks,“ jätkus pressiteade. „Chelsea treeneritetiim jätkab meeskonna treenimist ning ettevalmistamist järgmisteks mängudeks. Kuni uue peatreeneri paika saamiseni me rohkem teemat ei kommenteeri.“