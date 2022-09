VIDEO | Kylian Mbappe kohatu naerupahvakas ajas kliimaaktivistid marru

PSG meeskonda on ennegi kritiseeritud, et nad kasutavad liialt palju eralennukit ning ei reisi lähematesse sihtkohtadesse rongiga. Laupäeval alistas PSG võõrsil Nantesi 3 : 0 ning 400 km pikkune reis tehti taas eralennukiga.

Galtieri käest uuriti seepeale, kas globaalse soojenemise valguses on selline käitumine mõistlik. „Arutasime asja oma reisikorraldajaga ning uurisime, kas võiksime edaspidi reisida randades kasutusel olevate bagidega,“ viskas Galtier nalja.

„Austan Mbappet ja meie kõigiga võib juhtuda, et naerame valel hetkel. See oli kindlasti vale hetk. Peame kõik kliimamuutustesse tõsiselt suhtuma. Tegemist on tõsise teemaga,“ sõnas Le Maire Prantsuse televisioonile.