TÄNA OTSEBLOGI | Liverpool sõidab külla Napolile, Milano Inter võõrustab Müncheni Bayernit

Kolmapäeva õhtul on teiseks eeldatavaks põnevuskohtumiseks Napoli ja Liverpooli vastasseis. Kui Liverpool on Premier League’i hooaega alustanud konarlikult, siis Napoli on Itaalias heas hoos. Eriti säravalt on alustanud 21-aastane grusiin Khvicha Kvaratskhelia, kes on Serie A-s viie kohtumisega löönud neli väravat.