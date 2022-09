BLOGI | Klopp on järgmine? Napoli küttis Liverpoolil naha kuumaks

Alles täna hommikul šokeeris jalgpallimaailma Londoni Chelsea otsus vallandada pärast Zagrebi Dinamolt saadud 0:1 kaotust peatreener Thomas Tuchel. Napoli on küll teisest kaalukategooriast meeskond kui Zagreb, kuid ei saa öelda, et Liverpoolil, kes koduliigas on kuuest mängust viigistanud juba kolm ja kaotanud ühe, hooaja alguses probleeme ei oleks.