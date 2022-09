Eesti korvpallikoondist ootab ees mäng suurfavoriidi Kreekaga. Tõeline Eesti korvpallifänn on siiski optimistlik

Alagrupimängude lõppu on Eesti korvpallikoondise jaoks jäänud tõeline pähkel. 8. septembril kell 18.00 minnakse platsil vastamisi Kreekaga. Kas Eestil on üldsegi mingit lootust? Milline näeb välja tõeline Eesti korvpallifänn? Kes on võtnud ennustustabelis liidripositsiooni? Seda kõike näed juba videost!