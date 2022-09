Veerandsada aastat Tartu Rattamaratoni - mis on selle rahvasõidu fenomen?

Kas on ka lootust, et osalejate arv ületab veel 5000 piiri?

Kuna see 5000 pealt kukkumine siia 3500 peale on väga selgelt jäänud ühte ajajärku, mis on koroonakriisi ajajärk, siis me ei saa tõenäoliselt teha järeldust, et see nii drastiline osalejate arvu muutus on tingitud osalejate küllastumisest traditsiooniliselt Tartu Rattamaratonilt ja neid köida see ning seepärast pole tulnud. Ilmselgelt need põhjused on rattamaratoni välised, need on seotud terviseriskidega, majanduslike küsimustega. Ma arvan, et kui me saaks küsitleda ca 1500 osalejat, kes meil eelmisel aastal vähem võrreldes 2019. aastaga oli, siis 95 protsenti nendest ei tooks põhjust, et Tartu Rattamaraton on jama, igav või nüri või et mind enam ei huvita see. Neil tõenäoliselt kõigil on mingisugused muud põhjused.