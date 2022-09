Heas hoos Ott Tänak: loodetavasti suudame Kreekas edulugu korrata

Koos Kreeka MM-ralliga jääb hooaja lõpuni veel neli rallit ehk maksimaalselt on mängus 120 punkti. Enne Kreeka rallit kaotab Tänak Rovanperäle 72 punktiga ehk matemaatiliselt on veel kõik võimalik.

„Ypres’is võitmise järel on tunded loomulikult positiivsed. Samas jõudsime ka mullu Kreekas poodiumile (Tänak saavutas teise koha) ja loodetavasti suudame tänavu sama. Asfaldilt kruusale on alati keeruline tulla, kuid teame, et oleme tugevad,“ vahendab Rallit.fi Tänaku sõnu.