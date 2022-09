Spordinädala avaüritus kutsub koolinoori heategevuse nimel jooksma.

„Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitata. Teatejooksu ja laiemalt ka Spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, ning seeläbi populariseerida sportlikke eluviise,“ ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase. „Lisaks annab Teatejooks panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks. See omakorda õpetab noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust,“ lisas Pallase.