Giannis Antetokounmpo tegi EM-i ajalugu, järgmisena ootab ees mäng Eestiga

Antetokounmpost sai sellega alles teine korvpallur, kes sel sajandil suutnud EM-finaalturniiril visata ühes kohtumises üle 40 punkti. Varasemalt on seda suutnud ainult Dirk Nowitzki 2001. aasta EM-finaalturniiril, kui ta viskas pronksikohtumises Hispaania korvi 43 punkti. Vaatamata sellele suutis Hispaania toonase kohtumise 99:90 võita.

Kreeka mängijatest on varasemalt EM-il ühes matšis üle 40 punkti visanud kaks meest, kuid need vägiteod jäid juba eelmisesse sajandisse. 1967. aasta EM-il suutis seda Giorgos Kolokithas (43 punkti Hispaania vastu) ning kokku viiel juhul sai sellega hakkama Nikos Galis. Galise esitustest kõige kuulsam on ilmselt 1989. aasta EM-i poolfinaal, kus ta kostitas NSVL-i 45 punktiga.