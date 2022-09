Tšimajev on vägagi vastuoluline persoon. UFC ringis Rootsit esindav võitleja (Tšimajev kolis Rootsi 18-aastaselt koos emaga, neid oli seal ees ootamas juba võitlussportlase vanem vend) on sündinud Tšetšeenias ning on vägagi lähedastes suhetes sealse valitseja Kadõroviga. See sõprussuhe on toonud talle palju avalikku kriitikat.