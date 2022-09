Kirill Tarassov jõudis XCE MK-etapil kümne parema hulka

„Kahjuks oli poolfinaal sisuliselt kohe peale meie veerandfinaali ja ma ei jõudnud ratast puki pealegi panna, kui juba pidin starti minema,“ jätkas Tarassov. „Selleks ajaks olin juba nii kapsas, et aimasin siit miskit head ei saa tulla. Läksin peale taktikaga, et startides vaatan, kuidas jalg on ja otsustan seejärel, kas proovin edasi saada või jään viimaseks hoides jalgu väikese finaali jaoks. Paraku pidin peaaegu kohe kasutama teist varianti, kuna olin lihtsalt nii tühi. Pärast finišit kutsuti meid uuesti otse starti ja see oli mulle juba kolmas start järjest.“