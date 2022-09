Stabiilsuse leidnud Henri Drell on koondisesuve suurim võitja

Eesti alistas C-alagrupi neljandas voorus Suurbritannia 94 : 62. Drell sai 20 punktiga üleplatsimeheks. Loomulikult oli see kogu tiimi võit, aga 21-aastase Drelli esitus kinnitas suve lõpus tekkinud muljet, et ääremängija enesekindlus on varasemaga võrreldes teisel tasemel.