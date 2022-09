Kolme kaotuse kõrvale esimese võidu saanud Eestil on säilinud veel teoreetiline võimalus alagrupist edasi pääseda - selleks tuleb ise alistada Kreeka ning loota, et Itaalia kaotab täna õhtul Horvaatiale ja neljapäeval Suurbritanniale.

„Ei ole,“ vastas Ilver küsimusele, kas sellise teoreetilise võimaluse teostumisest üldse on mõtet unistada. „Itaalia ei lase endale sellist apsu sisse, et ta viimases mängus brittide vastu annaks ohjad käest ja laseks brittidel seal mängus üldse olla.“

Eesti tegutsemine 94:62 võidumängus brittide üle teenis nii Ringmetsalt kui ka Ilverilt isegi vastase nõrkust arvestades kiidusõnu. „Tuleb öelda, et nad olid selleks mänguks väga hästi valmis. Hea on tõdeda, et Eesti koondise tase on tõusnud selliseks, et kui nad teevad enda asja ära ja vastane läheb lati alt läbi, siis tuleb selline vahe. Seda oli tegelikult meeldiv näha,“ sõnas Ringmets.