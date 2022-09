Eesti tegutsemine 94:62 võidumängus brittide üle teenis nii Ringmetsalt kui ka Ilverilt isegi vastase nõrkust arvestades kiidusõnu. „Tuleb öelda, et nad olid selleks mänguks väga hästi valmis. Hea on tõdeda, et Eesti koondise tase on tõusnud selliseks, et kui nad teevad enda asja ära ja vastane läheb lati alt läbi, siis tuleb selline vahe. Seda oli tegelikult meeldiv näha,“ sõnas Ringmets.

Stuudiokülalised puudutasid ka rohkelt arutelu tekitanud Jukka Toijala vahetuste taktikat, leides, et selleteemaline kriitika on ülekohtune. „Kui me jõuame sellisesse faasi, et treener on teinud oma vahetused niimoodi ära, et 38 minutit on mängitud ja seis on tasa, siis ta järelikult on ju teinud väga hea töö. Lõpuks, oleme ausad, mõlemas mängus me oleme olnud underdog'id ehk kes peaks justkui paberi peal kaotama. Tegelikult on ju treener hea töö teinud, tekitanud taktikaliselt sellise olukorra, kus paljud on saanud platsil käia, peaks nagu värskust olema. Lihtsalt seekord ei olnud õnne meil. Ükskord üks õnnetu lauapall, teinekord üks vabavise mööda. Me räägiksime täna hoopis teist juttu, kui need asjad oleks teistpidi läinud,“ arutles Ringmets.