DELFI MILANOS | Peatreener Jukka Toijala selgitas, miks Rauno Nurger hoolimata fännide skandeerimisest platsile ei saanud

Lisaks kiitis ta mängijate võimet pärast emotsionaalseid kaotusi Ukrainale ja Horvaatiale ennast kokku võtta.

„Nägin juba eile õhtul, et mehi ei ole vaja eraldi motiveerida. Selgitasime ära ka selle, et iga võit annab FIBA edetabelisse punkte, et saaksime tulevikus valiksarjade loosimisel kõrgema asetuse. Lisaks tänan fänne, kuigi meil polnud lisamotivatsiooni vaja. Aga tuleme saali ja 3000 fänni hakkavad laulma. See annab juurde,“ ütles Toijala.

Eesti liikus suure osa mängust enam kui 100 punkti graafikus. Brittide kaootiline kaitse ei osutunud eestlaste jaoks mingiks probleemiks.

„Kui panime katteid, jäid mõned mehed vabaks. Nende meeskondlik kaitse pole piisavalt paigas. Näiteks kui Maik-Kalev Kotsarile pandi kate, oli ta kohe korvi all vaba. Sel turniiril pole me seda veel kohanud. Samas võib liiga vaba olemine tekitada ka probleeme. Mängijatel tuleb otsustada, milline on hea viskekoht ja milline mitte,“ rääkis Toijala.

EM-il kõik kohtumised kindlalt kaotanud Suurbritannia nõrkus pole seotud ainult mängijate tasemega, probleemid algasid juba enne EM-finaalturniiri.

„Tean, et Suurbritannia koondisel oli EM-iks valmistumiseks raskusi. Nad ei saanud piisavalt raha, et mitu nädalat trenni teha. Aga Läti vastu peetud MM-valikmängus näitasid nad oma taset (Suurbritannia kaotas 80:87 – A.K.), aga samas on nende rotatsioon lühike ja kui on neli mängu viie päeva jooksul, hakkab energia kaduma. Lisaks on üks põhimängija vigastatud (Ovie Soko – A.K.),“ selgitas Toijala.

Eesti poolelt ei mänginud täna Sten Sokk ja Rauno Nurger. Viimane on sel EM-il mänginud vaid kolm minutit ja Eesti fännid hakkasid neljandal veerandil Nurgeri nime skandeerima.

Toijala sõnul võinuks Sokk ja Nurger platsile saada, aga arsti poolt tuli enne kohtumist sõnum, et nad pole väikeste vigastuste tõttu mängukõlbulikud.