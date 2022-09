Eesti jalgpallinaiskond lõpetas MM-valiksarja võiduga

Juba 17. minutil olid Eesti naised taas resultatiivsed, kui Kristina Bannikova andis vastaste värava ees täpse söödu Getter Saarele, kirjutab Jalgpall.ee. Ühtlasi oli see Saare jaoks selles valiksarjas kolmas tabamus Kasahstani vastu.

Eesti koondise eest said debüütmängu kirja Katriin Saulus ja Sandra Pärn, kes 72. minutil vahetasid välja Jaanika Volkovi ja Kristina Bannikova. Mängu viimase vahetusena sekkus 89. minutil Grete Daut, vahetades välja keskkaitsja Eva-Maria Niidu.

Peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul täitis naiskond edukalt kokkulepitud mänguplaani. „Mängijad usaldasid meid ja meie omakorda neid. Väravad sündisid kahest ideaalselt ülesehitatud olukorrast. Emotsioon riietusruumis on praegu kirjeldamatu ja väga tore,“ rääkis Morkovkina vahetult pärast mängu. „Arvestasime, et teisel poolajal jääme suurema surve alla, aga kokkuvõttes tulime sellega hästi toime. Tänase suurepärase emotsiooni pealt on hea minna vastu Balti turniiri mängudele,“ lisas Morkovkina.