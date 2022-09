DELFI MILANOS | EMi kuuenda päeva võitjad ja kaotajad: FIBA fopaad, snaiper Bost ja ambitsioonikad eestlased

Võitjad: Eesti korvpallikoondislased. Teisipäevane 94:62 võit brittide üle võinuks tähendada suurt pidu ja laes emotsioone, ent mängijad (jättes kõrvale suurepärase esituse teinud ja tiimi parimana 20 silma visanud Henri Drelli) polnud liialt ülevoolavad. Suurbritannia võit oli ka meeste enda jaoks nii-öelda kohustuslik ja see tehti ära. „Vähemalt sai ühe [võidu] kätte, aga sees kriibivad veel eelmised mängud. Rahvas oli täna taas super ja vääris täna seda võitu,“ resümeeris Kerr Kriisa. Tõtt-öelda on selles näha ambitsiooni. Kuus enim minuteid saanud eestlastel oli passis 21, 22, 23, 23, 25 ja 31 eluaastat. Nad võiks mõelda „meie turniir tuleb mõne aasta pärast ja üks võit on suurepärane saldo“, aga selle asemel ollakse suhtumisega (kasutades Drelli tsitaati) „Väärime, et meil oleks kolm võitu ja läheksime Berliini. Aga kahjuks on üks.“ Täpselt selle ambitsiooni pärast seda noort koondist nii palavalt armastataksegi ja võib-olla on see tuleviku vaates hea, et meestel jäi hammas verele.