DELFI MILANOS | Üleplatsimees Henri Drell: väärime, et meil oleks kolm võitu ja läheksime Berliini

20 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Henri Drell kiitis Eesti suurepärast häälestatust. Pärast kahte nappi kaotust Ukrainale ja Suurbritanniale võtsid mängijad ennast esimesest minutist kokku. Ometi tunnistas Drell, et eelmiste päevade emotsioonid on veel meeles.

„Väärime, et meil oleks kolm võitu ja läheksime Berliini. Aga kahjuks on üks,“ rääkis Drell pärast kohtumist. Just Saksamaa pealinnas peetakse EM-i play-off. Paraku on Eesti võimalused ainult teoreetilised, selleks peaks Itaalia kaotama nii Horvaatiale kui ka Suurbritanniale. Brittidele sealjuures vähemalt 11 punktiga.