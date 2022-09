Eesti rannajalgpallikoondis paneb eurohooajale punkti Itaalias

Rannakoondise peatreener Aleksei Galkin on koondise koosseisu nimetanud 12 mängijat, kellega alustati täna teekonda Itaaliasse Cagliarisse. Euroliiga teisel etapil on Eesti esimeseks vastaseks Šveits, kellega kohtutakse 8. septembril ning päev hiljem minnakse vastamisi Prantsusmaaga. Teise etapi mängupäevadeks on ka 10. ja 11. september, kuid nendel päevadel peetavad vastasseisud sõltuvad tabeliseisudest.

Peatreeneri Galkini sõnul ootavad ees küll rasked kohtumised, ent meeskond on nendeks valmis. „Kui B-divisjonis võisid vastaste tasemed varieeruda, siis A-divisjonis on kõik meeskonnad väga tugevad. Kerged lahingud meid ees ei oota ja kindlasti ei ole me ka favoriidid, ent anname endast kõik. Meil on omad plussid ja miinused, aga need on ka nii Prantsusmaal kui Šveitsil – üritame need enda kasuks pöörata ja maksimumi anda. Plaan on meil olemas,“ sõnas Galkin ning lisas, et kahtlemata annavad eesolevad mängud meeskonnale vajalikku kogemust.