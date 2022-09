KÄSIPALLI MEISTRILIIGA EELVAADE | Kojunaasmised, noorenduskuurid ja uued lootsid tüüril

Kolmapäeval kohtuvad Mistra - Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn. Aasta eelvaadet jätkame koju naasnud koondislastega tugevnenud SK Tapa/N.R Energy-ga, noorenduskuuri läbinud HC Tallinnaga ja treeningute kvaliteedile rõhuva HC Kehra/Horizon Pulp&Paper-iga.



Kui eelmisel hooajal selgus Eesti käsipallimeister põhiturniiri põhjal, siis sel aastal naastakse play-off süsteemi juurde, kus pärast nelja vooru mängitakse poolfinaalid ja finaalid. Kevadel krooniti meistriks Põlva Serviti, kellele järgnesid Viljandi HC, HC Tallinn, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, Raasiku/Mistra ja SK Tapa. Eelmise hooaja resultatiivseimaks mängijaks oli Vahur Oolup (SK Tapa), kellele järgnesid David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) ja Ott Varik (Viljandi HC).



Koju naasnud koondislastega tugevnenud Tapa



Tapa soovib kindlasti tänavu tõusta medalinõudlejate hulka, kui lisaks oma noortele, kes aasta-aastalt tugevamaks saavad, lisandus võistkonda ka oma klubi kasvandik, pikaaegne koondislane ja viimaste aastate Eesti meistriliiga üks resultatiivsemaid pallureid, Kaspar Lees. Lisaks naases aastase vahe järel koju ka kogenenud väravavaht Mikola Naum. „Noortest meestest koosnev põhituumik on meil jäänud samaks. Lees ja Naum lisavad tiimile väga vajalikku kogemust. Kahjuks on meie ettevalmistust seganud fakt, et osad mängijad on tänavu seotud kaitseväe kohustusega,“ alustas SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann.



Hooaja eelsel kontrollturniiril Põlvas paigutus SK Tapa võõrustajate järel teiseks, kuid edestati kodustest konkurentidest nii Viljandit, kui Kehrat. „Oleme teinud korraliku ettevalmistuse ja Põlvas oli meie mängupilt, vaatamata mõne mehe puudumisele, juba päris hea. Tahtmist oli palju ja kokkuvõttes võis rahule jääda. Usun, et kui saame täiskoosseisu kokku, võib nii mõnigi klubi tugeva vastasega arvestada,“ jätkas kogenud loots.



Lääne-Viru käsipallikants alustab tänavust aastat kohtumisega Põlva Serviti vastu. „Kahjuks ei pääse Vahur Oolup noorsõduri kursuse tõttu esimest kohtumist mängima. Serviti on hetkel võimsas hoos, kuid loodame neile siiski vastupanu osutada. Meil on siiski igale positsioonile kaks kvaliteetset mängijat olemas. Üritame vaadata natukene suuremalt ja kaugemale. Meie eesmärk on tänavu Tapa ajaloo esimene medal koju tuua,“ lõpetas Koppelmann.



Eelmise hooaja resultatiivseimad: Vahur Oolup (117), Marten Saar (79)



Noorenduskuuri läbinud HC Tallinn



Eelmisel aastal meistriliiga pronksi kaela riputanud HC Tallinna koosseis näeb tänavu väga erinev välja eelnevast hooajast. Võistkonnast on lahkunud teiste seas Eesti koondise väravavahid Armis Priskus ja Marius Aleksejev ning samuti kevadel tiimi resultatiivsuse tabeli tipus trooninud Kaspar Lees ja Jürgen Rooba. „Oleme tänavuse hooaja eel teinud kõva noorenduskuuri, et anda võimalikult paljudele pealinnas käsipalluriks kasvanud mängijatele võimalus arengus samm edasi teha,“ ütles hetkel oma asutatud HC Tallinna klubi peatreeneri kohustusi täitev Risto Lepp pressiteates.



Lisaks muutustele mängijate seas on meeskonnas toimunud vahetus ka treeneripingil, kus eelmisel hooajal istus taanlane Bo Østergaard. „Oleme väga tänulikud, et Bo aitas lisaks meeste esindusmeeskonna juhtimisele meie noortetreenereid ning noormängijaid edasi arendada. Maailma ühest parimast käsipalliriigist Taanist tulnuna sai ta värske

pilguga meie noortesüsteemi edasiarendamisks anda head nõu tulevikuks,“ jätkas Lepp.



HC Tallinn kohtub kolmapäeval esimeses mängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paper-iga, kellega ka hooajaeelsel kontrollturniiril vastamisi mindi ning siis jäi viimati mainitud tiim pingelises heitluses ühe väravaga peale.



Eelmise hooaja resultatiivseimad: Kaspar Lees (98), Jürgen Rooba (73)



Treeningu kvaliteedile rõhku panev HC Kehra/Horizon Pulp&Paper



Sarnaselt HC Tallinnale on ka Kehra pingil toimunud vahetus, kui eelmise aasta juhendaja Mart Raudsepa asemel asub tema kohale aastaid Saksamaal pallinud Janar Mägi. „Mart otsustas võtta käsipallist vaheaasta ning kuna olen ise pikalt samade noortega tööd teinud, otsustasin ise selle koha üle võtta. Mul on oma visioon ja ideed, kuidas treeninguid läbi viia ja milline meie mäng peaks olema. Loomulikult võtab selle kõige ellu viimine aega, kuid meil on head noored, kelle peale klubi tulevik üles ehitada,“ alustas uus peatreener Mägi.



Hooaja eelsetes kontrollkohtumistes peatreener täit pilti ei saanud, kuna täiskoosseisus ühtegi kohtumist mängida ei saadud. „Tulemussihti me veel paika pannud ei ole, põhieesmärk on rõhku panna treeningute kvaliteedile. Noortel meestel on vaja karjajuhti ning loodan, et tänavu hakkavad seda rolli kandma David Mamporia, Sergio-Silver Kreegimaa, Indrek Normak ja väravas aitab Siim Normak. Sel hooajal oleme loobunud ka Balti liigast, kuna eelnevalt on mänge lihtsalt liiga palju olnud ja harjutamiseks aega ei olegi jäänud,“ jätkas Kehra loots.



Horizon Pulp&Paper kohtub esimeses mängus eelmisel aasta pronksile tulnud HC Tallinnaga. „Homme sõltub palju, kas Kristofer Liedemann on terve, kuna Mamporia ja Kreegimaa sõjaväe kohustuse tõttu osaleda ei saa, siis on meil tagantviske jõudu muidu vähe. Heal päeval läheme siiski kodupubliku ees seda mängu võitma,“ lõpetas Mägi.



Eelmise hooaja resultatiivseimad: David Mamporia (104), Danil Gumianov

(86)



Eesti käsipalli meistriliiga esimene voor:



06.09 19.00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy - Põlva Serviti

07.09 19.00 Aruküla Spordihoone Mistra - Viljandi HC

07.09 19.00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn