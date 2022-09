OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Chelsea sai üllatuskaotuse! PSG juhib Juventuse vastu

Zagreb valmistas õhtu esimese suurüllatuse, kui alistas oma koduväljakul Chelsea igati teenitult 1:0. Mängu ainsa värava lõi 13. minutil Mislav Oršic. Borussial polnud samas Kopenhaageniga raskusi ning sakslased said kindla 3:0 võidu. Värava lõid Marco Reus, Raphael Guerreiro ja Jude Bellingham.

Kõige oodatumas vastasseisus astuvad väljakule PSG ja Torino Juventus. Võõrustaja rollis on esimene. Turniiri eel loetakse PSG-d Manchester City järel favoriidiks number kaks. Juventus paigutatakse selles pingereas pigem esikümne lõppu või teise algusesse. Itaallased on viimastel aastatel olnud rahahädas ning ka väljakul pole näidatud soovitud tulemusi. Kahel eelmisel hooajal on Juventus jäänud koduliigas ka meistritiitlita.