Pahandus majas! Rusikavõitluses vastase nokauteerinud austraallanna läks ülemeelikuks ning paljastas tähistades rinnad

Emery suutis juba avaraundis nokauteerida kohaliku võitleja Rung-Arun Khunchai. Võitu tähistanud austraallanna läks seejärel nii ülemeelikuks, et paljastas oma rinnad. Paljud fännid ning areenile kogunenud pealtvaatajad ei olnud Emery võidutähistusest aga vaimustuses ning austraallanna teenis ohtralt kriitikat.

Emery on varasemalt püüdnud läbilööki vabamaadlejana, kuid ta kaotas mõlemad profimatšid. Varasemalt elektrikuna töötanud austraallanna on üritanud läbilööki ka ameerika jalgpallis. Ka seda edutult. Lisaks on ta aktiivne ka OnlyFansi keskkonnas ning ilmselt sealt võib otsida ka tema võidutähistuse tagamaid.