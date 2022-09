Eestlased asuvad Poolas kaitsma Rahvuste Karikat

Rahvusvaheline alaliit korralab iga hooaja tippsündmusena EM-võistlused ja eriliselt hinnatud on edu MM-võistlustel, mis saavad teoks üle kolme aasta. Tänavu lähevad korraga mängu mõlemad medalid: nii EM kui MM saavad 9.-11. septembrini teoks Poolas, võõrustajaks on Pila linn.