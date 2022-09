Eesti paneb esmakordselt välja mototriali rahvuskoondise

Meieri sõnul on esimest aastat võistlusel segatiimi arvestus, mis loob Eestile võimaluse sinna osalema minna. „Rahvuste Trial on võistlus, kus iga riik saab välja panna kaks koondist, tavaliselt kolm meest ja kolm naist, kummastki kahe parima tulemus läheb arvesse. Esimest aastat on klass nimega Challenge des Nations, mille teeb eriliseks asjaolu, et selles klassis moodustab koondise üks naine ja üks juunior poiss (kubatuuri piiranguga 125). Tänavu võistleme Andorra, Belgia, Saksamaa, Iirima, Itaalia ja Norra segatiimide vastu,“ täpsustab Meier.



Mõte tiim kokku panna tekkis tal erinevate asjaolude kokkulangevuse tõttu. „Septembrikuu möödubki mul suuresti Itaalias võisteldes,“ teatab ta. „Teisel nädalavahetusel on Piazzatorres triali EM ja kolmandal nädalavahetusel selgitame Ponte di Legnos kahel viimasel etapil välja tänavused maailmameistrid ning sealt edasi ongi juba Rahvuste Trial Monzas. Lisaks leidsime võimaluse Karl Leisiga tiimi moodustamiseks, mis on kohaliku kogukonna jaoks tegelikult väga suur ja oluline samm. MMi korraldajatele tekib samuti üks riik triali kaardile juurde.“



Karl Leisi jaoks tuli kutse Rahvuste Trialil osalemiseks suure üllatusena. „Olin kohe nõus,“ ütles 15-aastane Leis. „Keity Meier on olnud mulle kogu aeg suureks eeskujuks ning temaga koos ühes tiimis Eestit esindada on väga ainulaadne võimalus. Suurimat närvikõdi pakub mulle ilmselt võistluse juures esiteks küll rada, aga ka „non-stop“ reegel, mille järgi peab sõitja pidevas liikumises olema, et mitte karistuspunkte teenida.“



Südikal noormehel on äsja seljataga edukas hooaeg. „Suutsin klassis C kõikidel tänavu Eestis läbitud etappidel sõita end poodiumi kõige kõrgemale astmele, mis on ka mu senise karjääri kõige suurem saavutus,“ ütles Leis, kes taltsutas oma esimest mootorratast juba nelja-aastaselt. „Soomes olen klassis TR3 sõitnud kolmandale kohale ning Lätis on mul C-klassis ette näidata auhinnaline teine koht,“ lisas ta.



„Teeme ära!“ lausuvad trialisõitjad just kui ühest suust ja kinnitavad, et on katsumuseks valmis. Kui Keity on Itaalia radadega tuttav, siis Karli jaoks on tegemist esmakogemusega. „Näis, mis korraldajad trassi osas välja mõtlevad, sest selge on see, et karikasarja sõitev naine ja juunior mees ei saa koos võistelda samaväärsetel radadel, kus võtavad mõõtu täiskasvanud mehed. Lubati, et need saavad olema mõnevõrra lihtsamad, kuid mis see Itaalia kontekstist täpsemalt tähendab, selgub kohapeal. Väljakutse saab olema suur ja põnev ning mul on hea meel, et Karl sellega kaasa tuleb,“ sõnas Meier.