Hanno Velt krooniti Superbike klassi Eesti meistriks, Hannes Soomer püstitas Porsche Ringil uue rajarekordi

Ilm oli nädalavahetusel küll pisut jahe ja tuuline nii, et rehve oli sõitjatel keeruline soojas hoida. Õnneks soosis osalejaid päikesepaiste ning kõikide klasside pikad stardirivid pakkusid osalejatele põnevaid võidusõite.



Klassis Superbike oli rajal World Superstock maailmameistrivõistlustel osalev Hannes Soomer (Honda, Enos Motosport), kes kasutas võimalust testida ja treenida enne sel nädalavahetusel Prantsusmaal jätkuvat MM-sarja. Kvalifikatsioonis sõitis ta välja aja 1.13,568, mis on uueks Porsche Ringi rekordiks mootorratastele ning mille eest Soomer teenis ka Eesti kellatootja AEGAON eriauhinna. „Tegelikult tahtsin sel nädalavahetusel 12 sekundi sisse sõita, aga see ei õnnestunud,“ rääkis Soomer, kes suvel on treeningutel selle aja kätte saanud. Ta lisas, et koduses mõnusas ringrajaseltskonnas võistelda ning aidata meie sõitjatel paremat hoogu leida on alati tore.



Pühapäevases võistlussõidus läks Soomer stardist oma teed ja sõitis võidusõidus välja aja 1.13,640. Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport), kes püüdis Eesti meistritiitlit, mis eelmisel hooajal leedulase Šarunas Pladase (BMW) kätte läks, valis stardis ettevaatliku strateegia. „Start läks mul nahka, kartsin varastada ja jäin pisut hiljaks. Hannes läks oma teed, mina avaldasin Pladasele sabas kogu aeg survet,“ rääkis Velt. „Pladasele näidati tahvlil kogu aeg +0, et ma olen tal järgi, nägin, et ta kulutas ees rehvi, mina aga sõitsin säästlikult. Viis ringi enne lõppu sõitsin Pladasest mööda ja lõpetasin teisena.“



Traditsiooniliselt jagati viimasel etapil sooloklassides välja topeltpunktid ning Velt teenis tänavu oma 12nda Eesti meistritiitli 101 punktiga. Teiseks tuli Madis Vestel (Suzuki, Suzuki Team Estonia, 86 p) ja kolmandaks Pladas (82 p). Soomer sai tänavuse kahe etapivõiduga neljanda koha (75 p).



„Olen praegu 48-aastane ja pean tunnistama, et sõidan üsna mugavustsoonis, liigseid riske ei võta,“ ütles Velt. Laupäevasel testipäeval oli tema üks neist, kes Soomeri abiga oma Aprilia jõudu suutis paremini maha suunata. „Mind ennastki üllatab, et on võimalik veel selliseid tulemusi saavutada.“



Klassis Superstock 600 käis pingeline heitlus kahe soomlase, Ville Myllymaa ja Miika Viiperi (mõlemad Yamaha) vahel. Myllymaa jäi 3,77 sekundiga peale, neile järgnes Jonas Stankunas (Yamaha, Leedu), kes kaotas Viiperile vaid 1,324 sekundiga. Eesti meistriks sai tänavu 76 punktiga Gints Apinis (Kawasaki, Läti), kes oli viimasel etapil neljas. Teiseks tuli Myllymaa (73 p) ja kolmas oli Alar Laidoner (Yamaha, Seltec Racing), kes enne viimast etappi hellitas meistritiitli võitmise lootusi, kuid oli Pärnus seitsmes ning teenis hooajaga kokku 71 punkti.



Noored Supersport 300 klassi sõitjad pakkusid taas põnevat vaatemängu. Hugo-Brent Freimann (Yamaha) võttis 8,8 sekundiga võidu oma klubikaaslaste Selyn Kazakova (Yamaha) ja Andre Kösteri (KTM) ees. Neist viimane edestas vaid 1,6 sekundiga Silvester Sarapikku ning Jan-Jüri Lehtmets jäi neljandast kohast omakorda vaid 1,055 sekundi kaugusele (mõlemad Yamaha). Eesti meistriks krooniti taas Freimann (165 p), teise koha sai eelmise hooaja ebaõnnestumise eest revanši võtnud Kazakova (130 p) ning kolmandaks tõusis Köster (88 p), edestades neljanda koha saanud Sarapikku nelja punktiga.



Külgvankrite klassis puudusid Pärnus stardijoonelt Eero Pärm / Lauri Lipstok (LCR Yamaha, Pärm Racing Team), kes osalesid samal nädalavahetusel toimunud Saksamaa MV etapil. Viimasel Eesti MV etapil läks võit vaid 0,34 sekundiga Markku Artiola / Matti Liekarile (ASR Yamaha) Petri Makkula / Jaana Soppa (LCR Yamaha, mõlemad Soome) ees, kolmandad olid Silver Kuusk / Marko Piirlaid (LCR Suzuki, Biker24 Motospordiklubi). Eesti meistriteks said Artiola / Liekari (74 p), teise koha võtsid Makkula / Soppa (68 p) ning Pärm / Lipstok said 66 punktiga pronksmedali.



Kõige pisemate sõitjate klass MiniGP sai tänu Porsche Ringi uuendustele kasutada endale sobivamat, lühikest raja varianti. Laupäeval krooniti Eesti meistriks Sander Vahtramäe (77 p) Oskar Kärgi (mõlemad Vihur Motosport, 70 p) ja Eetu Helmineni (Soome, 50 p) ees.



B1200 klassis kindlustas Pärnus karikavõidu Jarmo Kivi (Vihur Motosport), kes edestas vaid 1,364 sekundiga lätlast Kristaps Grietinšit ning 2,749 sekundiga leedulast Tarunas Norkunast (kõik BMW). Karikavõitjana kogus Kivi 155 punkti, teiseks tuli Taavi Nahko (Ducati, Vihur Motosport, 95 p), kes viimasel etapil oli neljas ja kolmandaks pühapäeval kuues olnud Arvo Alehodžin (Honda, Vihur Motosport, 83 p).



Klassis C1200 võttis taas võidu Sander Telve (Yamaha), kes on tänavu konkurendid purustanud kõigil etappidel ning teenis 175 punktiga ka karikavõitja tiitli. Viimasel etapil oli teine leedulane Roman Jakubovskij (Kawasaki) ning kolmas Danel Udu (BMW), kes tuli hooaja kokkuvõttes teiseks (115 p) lätlase Gatis Grozgalis (Honda, 62 p) ees.



Krossiradadelt ja Rutska TV YouTube’i kanalist tuntud Hans Priidel, kes paari nädala eest ringrajasõiduga tutvust tegi, pidi kahjuks võidusõidu katkestama. Noormees elas lühikese nädalavahetuse jooksul üle pea kõik, mida üks ringrajavõistlus pakkuda saab: alt läks nii esi- kui tagaratas, Vihur Motospordi mehaanikute toel jõudis ta kukkumisest hoolimata ka starti, kuid oli sunnitud võistluse siiski pooleli jätma. Viimases kukkumises sai tsikkel ikkagi niipalju vigastada, et sõidu teisele ringile minnes tuli ilmsiks õlileke.



Samas stardis osalenud C600 klassis läks võit lätlasele Alfreds Lazdinsile, teiseks tuli Rain Leenpalu (RedMoto Racing) ja kolmandaks Sergejs Vjazovkins (Läti, kõik kolm Kawasaki). Karikasarja võit läks samuti Lätti Normunds Kazušsile (Honda, 131 p), Leenpalu oli teine (116 p) ja Lazdins kolmas (91 p).



Laupäevase VihurMoto Rahvaliiga sõidu ja karikavõitja tiitli võitis Vladislav Strekatš (BMW, 77 p), viimasel etapil oli teine Andris Rugens (Yamaha, Läti) ja kolmas Vitali Kolpakov (BMW). Hooaja kokkuvõttes oli teine viimasel etapil kuuendaks tulnud Kaido Rebane (BMW, 49 p) Rugensi (40 p) ees.



Ajalooliste mootorrataste klassi Retro sõidu võitis Peeter Koval (VIHUR ROTAX 125) lätlase Edgars Brigzne (YAMAHA TZ125) ja Andres Jaanisoo (VIHUR CZ250) ees.