Fournier ja Doncic kritiseerisid EM-i ajakava: on suur vahe, kas mängida kaks päeva järjest NBA-s või EM-il

Graafik EM-il alagrupiturniiridel on tõesti tihe. Sõltuvalt koondisest mängitakse viie päeva jooksul neli mängu, vahel jääb kahe kohtumise vahele vähem kui 24 tundi.

„On suur vahe, kas mängida kaks päeva järjest NBA-s või EM-il. Kui mäng algab 20.30, pääsed tavaliselt öösel kella 3 paiku magama. See on päris suur väljakutse,“ rääkis Fournier Eurohoopsile. „Tõsi, olukord on kõigi jaoks sama. Oleks hea, kui FIBA annaks meile mängude vahel rohkem puhkust.“