Romet Reisin sai Kaunase GP-l BMW 325 Cupi teise koha: teadsin, et rada sobib mulle hästi

„Teadsin, et Kaunase rada sobib mulle hästi ja olen võimeline seal saavutama hea tulemuse,“ rääkis Reisin. „Kvalifikatsioonis riskisin ja sain oma grupi teise aja. Esimese sõidu start veidi ebaõnnestus, langesin neljandaks, kuid lõpetasin kolmanda tulemusega.“

Teise sõitu startis Reisin esimeses näidatud teise ringiaja põhjal teiselt positsioonilt ning püsis sellel kuni sõidu katkestamiseni suure avarii tõttu, millest pääsesid eespool sõitnutest puhtalt vaid Zveidris ja Reisin. „Kaunase etapiga lootsin on oma seisu punktitabelise parandada ja see ka õnnestus,“ lisas hooaja kokkuvõttes kolmandaks tõusnud Reisin.

Punktitabelis on enne 23.-25. septembrini Riias sõidetavat viimast etappi liider Zviedris 352 punktiga, Jovaisal on 287 ja Reisinil 255 punkti. Eestlastest mahub esikümnesse veel Carmen Kraav, kes on 175 punktiga kaheksas.