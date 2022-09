DELFI MILANOS | EMi viienda päeva võitjad ja kaotajad: Ukraina edu ning ootamatu Eesti edasipääsulootus

Võitja: Ukraina ja Eesti edasipääsulootused. Eesti 70:73 allajäämise järel Horvaatiale näis, et hilisõhtuks kaovad eestlastel ka teoreetilised edasipääsu võimalused. Itaalia oli turniiril jätnud Ukrainast märgatavalt parema mulje. Kuid võta näpust! Ukraina alistas kodusaalis mänginud Itaalia 84:73, võitjate poolel viskasid tagamängijaid Issuf Sanon ja Ivan Tkatšenko ning kaotajate ridades suur äär Achille Polonara 17 punkti. Nii tekkis Eestil edasipääsulootus Berliinis toimuvatele kohamängudele, ent see on üsna teoreetilist laadi. Selleks peab:

1. Eesti võitma Suurbritanniat (tehtav)

2. Itaalia kaotama Horvaatiale (üsna 50-50 mäng)

3. Eesti võitma Kreekat (kui kindlustavad varakult grupivõidu ning annad viimases mängus puhkust Giannis Antetokounmpole, siis on mingi õhkõrn lootus)

4. Itaalia kaotama Suurbritanniale (viimaste senist turniiri arvestades väga-väga-väga ebatõenäoline asjade käik. Näiteks eile jätsid kreeklased Giannis ja Kostas Antetokounmpo pingile, ent britid said ikkagi 77:93 sauna).