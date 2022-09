TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jahib EM-il esimest võitu, vastaseks on Suurbritannia

Blogi:

Enne mängu:

Nii Eesti kui ka Suurbritannia on seni kaotanud kõik kolm matši. Eesti jäi 63:84 alla Itaaliale, 73:74 Ukrainale ja 70:73 Horvaatiale. Suurbritannia kaotas Ukrainale 61:90, Horvaatiale 65:86 ja Kreekale 77:93.

Esmaspäeva hilisõhtune Ukraina võit Itaalia üle jättis Eestile väikese edasipääsušansi. Selleks tuleb võita nii Suurbritanniat kui ka Kreekat ning loota, et ühe võidu peal olev Itaalia jääks alla Horvaatiale ja Suurbritanniale.

Eesti - Suurbritannia mängu võtmeküsimus on häälestus. Eesti on EM-finaalturniiril näidanud paremat korvpalli, aga on ühtlasi kulutanud oluliselt enam vaimuenergiat.

„Praegu on raske moment, ütlen ausalt. Palju aega pole, peame õhtul uuesti pead püsti saama ja mänguks valmistuma. Loodan, et rahvas annab meile sama palju jõudu kui seni, et raskest hetkest üle saada,“ ütles Eesti koondise peatreener Jukka Toijala pärast eilset kaotust Horvaatiale.

Brittide suurim skooritegija on EM-il olnud tagamängija Luke Nelson keskmiselt 14 punktiga. Äär Myles Hesson on visanud 13,7 punkti ja koondise nimekaima palluri, põhitsentri Gabriel Olaseni arvel on seni 9,3 punkti ja 8,3 lauapalli.

Eesti koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sten Sokk, Kerr Kriisa, Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Henri Drell, Sander Raieste, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Rauno Nurger, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.

Eesti koondise mängud EM-il:

2. septembril kell 22.00 Eesti – Itaalia 63:84

3. septembril kell 18.00 Eesti – Ukraina 73:74

5. septembril kell 15.15 Eesti – Horvaatia 70:73

6. septembril kell 15.15 Eesti – Suurbritannia

8. septembril kell 18.00 Eesti – Kreeka