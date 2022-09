BLOGI JA FOTOD | Võiduarve avanud Eesti korvpallikoondis küttis Suurbritanniale 32-punktilise sauna

Esimese veerandi võitis Eesti 24:18. Teisel perioodil suudeti tänu mitmele järjestikusele kolmesele edu kahekohaliseks suurendada ja 20 minuti järel oli seis 49:36.

Neljanda veerandi eel juhtis Eesti juba 78:53. Viimasel perioodil olid britid üle kuue minuti kuival ja vahe kärises enam kui 30 punkti suuruseks. Lõpuks olid meie võidunumbrid 94:62.

Eesti resultatiivsemad olid Henri Drell 20, Siim-Sander Vene 18, Maik-Kalev Kotsar 15, Kristjan Kitsing 14 ja Janari Jõesaar 11 punktiga. Eesti tabas 31-st kaugviskest 14.

Neljapäeval kohtub Eesti alagrupi viimases mängus täiseduga jätkava Kreekaga. Kolme kaotuse kõrvale esimese võidu saanud Eestil on säilinud veel teoreetiline võimalus alagrupist edasi pääseda - selleks tuleb ise alistada Kreeka, loota, et Suurbritannia alistab viimases voorus Itaalia ning et Horvaatia saab kohtumistest Itaalia ja Ukrainaga vähemalt ühe võidu.

32-punktiline võit tähistas käimasoleva finaalturniiri kõige suurema eduga lõppenud kohtumist - seni olid nendeks Soome 30-punktiline võit Poola üle ja sama suur kaotus Serbiale.

Blogi:

Enne mängu:

Nii Eesti kui ka Suurbritannia on seni kaotanud kõik kolm matši. Eesti jäi 63:84 alla Itaaliale, 73:74 Ukrainale ja 70:73 Horvaatiale. Suurbritannia kaotas Ukrainale 61:90, Horvaatiale 65:86 ja Kreekale 77:93.

Esmaspäeva hilisõhtune Ukraina võit Itaalia üle jättis Eestile väikese edasipääsušansi. Selleks tuleb võita nii Suurbritanniat kui ka Kreekat ning loota, et ühe võidu peal olev Itaalia jääks alla Horvaatiale ja Suurbritanniale.

Eesti - Suurbritannia mängu võtmeküsimus on häälestus. Eesti on EM-finaalturniiril näidanud paremat korvpalli, aga on ühtlasi kulutanud oluliselt enam vaimuenergiat.

„Praegu on raske moment, ütlen ausalt. Palju aega pole, peame õhtul uuesti pead püsti saama ja mänguks valmistuma. Loodan, et rahvas annab meile sama palju jõudu kui seni, et raskest hetkest üle saada,“ ütles Eesti koondise peatreener Jukka Toijala pärast eilset kaotust Horvaatiale.