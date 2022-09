MÄNGU EELVAADE | Mäng Suurbritanna vastu on võimalus ennast tõestada

Kurb tõsiasi on see, et lootus alagrupist edasi liikuda on Eesti korvpallikoondise jaoks läinud. Samas on meeskond ka noor ja jõuab ennast tõestada ka tulevikus. Esimene võimalus selleks on juba täna, kui mängus Suurbritannia vastu oleks võit justkui kohustuslik.