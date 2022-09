Kohus karistas endist Nõmme Kalju treenerit Getulio Aurelio Fredot ahistamise eest tingimisi vangistusega

Uurimise all olid alaealistega seotud episoodid, mis toimusid ajavahemikul 2014–2019. „Antud juhtumi valguses tuletame meelde, et märgates tavatut suhtlust alaealisega, mis on lähedasema loomuga kui tavapärane oleks, sellest kindlasti teada anda,“ sõnas prokurör Lea Pähkel.

Tänavu märtsis käis Trisna koos advokaadi Diana Minumetsaga uuesti „Õhtu!“ saates, kus rääkis, et Getuliole on esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas. „Minule teadaolevalt on Getuliole esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas. See on siis lisaks Miale. Mia juhtum, mis kvalifitseerus samuti kuriteoks, on praeguseks aegunud. Aga tänu Mia julgusele on välja tulnud veel kaks kannatanut, kelle osas teod ei ole aegunud ja ma saan aru, et prokuratuur on esitanud treenerile kahtlustuse,“ sõnas Minumets.