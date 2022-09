Korvpalli EM-il täiseduga jätkav Ukraina koondis üllatas Milanos Itaaliat

Ukrainlaste võit tähendab, et teatud teoreetiline võimalus C-alagrupist edasi pääsemiseks on ka Eestil, kuid see nõuaks juba suuremat imet. Kolme vooru järel on Ukrainal ja Kreekal kolm võitu, Horvaatial kaks ning Itaalial üks võit. Eesti ja Suurbritannia jätkavad võiduta. Eestil on teoreetiliselt võimalus Itaaliat veel alagrupis edestada. Eestlased peavad alistama tänases mängus britid ja alagrupi viimases voorus Kreeka ning samal ajal lootma, et itaallased kaotavad nii brittidele kui horvaatidele.