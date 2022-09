Wilson kinnitas taas: M-Sport jahib uueks hooajaks tippsõitjat

Wilsonil on aga suur probleem: praktiliselt kõigil MM-i tippsõitjatel on järgmiseks aastaks leping olemas.

„Ma ei anna alla ega jäta ühtegi oskust kasutamata,“ kinnitas Wilson, et jaht uue esinumbri osas jätkub. Ta lisas, et ka Breen vajaks enda kõrvale tipptasemel pilooti.

„Olukord on mõnevõrra sarnane Elfyn Evansiga . Ta oli kõige tugevam, kui Sebastien Ogier oli temaga ühes meeskonnas – olgu see siis meie või Toyotaga,“ tegi Wilson võrdluse.

„Elfyn ja Ott (Tänak) said Sebi kohalolekust tohutult kasu ning 2017. aasta hooajal astusid nad oma karjääris suurima sammu edasi. Olen veendunud, et motospordis on meeskonna edu tugevalt seotud esinumbriga,“ lisas inglane.