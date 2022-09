Paul Pogba osalemine MMil sattus suurde ohtu

„Täna hommikul treenis Pogba teist korda, kuid tal tuli see katkestada ja siis otsustati, et ta läheb operatsioonile,“ ütles Juventuse peatreener Massimiliano Allegri, vahendab BBC Sport.

Serie A hooaeg läheb tänavu Katari MMi tõttu pausile 13. novembril ning naaseb uuesti jaanuaris. Prantsusmaa koondise esimene MM-i alagrupimäng on 22. novembril Austraaliaga.

Küsimusele, kas Pogba saab MMiks terveks, vastas Allegri: „MM ei ole minu probleem, Juventuse probleem on see, et ta tuleb tagasi jaanuaris.“