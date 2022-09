Eesti jalgpalli noortekoondis sai Poolalt kindla kaotuse

Naiskondade esimene omavaheline kohtumine lõppes Poolakate napi 2:1 paremusega. Põhjuseid, miks tulemused niivõrd erinesid, on Eesti neidude U17 koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul mitmeid.

„Mängud toimusid 48 tunni sees ja kui esimeses suutsime me head taset hoida, siis kaks mängu lühikese aja jooksul on meie jaoks täna veel võib-olla liiga palju. Tahtsime näha, kuidas tüdrukud mänguga toime tulevad ja tegime koosseisus mitmeid muudatusi, selle tõttu võis mängu dünaamika veidi kaduda,“ rääkis Ševoldajeva.

Peatreeneri sõnul saab kahest kohtumisest kaasa võtta nii mõndagi. „Nägime ära, mis on meie suuremad murekohad, milline on meie võimekus sellisel tasemel mängida ja tegelikult ka väravat lüüa. See oli ka meie eesmärk,“ rääkis Ševoldajeva.