Eesti korvpallikoondis on EM-finaalturniiril pidanud kolm kohtumist ja kõik need kaotanud. Alagrupist edasi pääseda pole enam võimalik, nii et peamine eesmärk jääb täitmata. Tulemuse poolest on see altminek, aga mängupildi ja võitlustahte poolest seda ütelda ei saa.