Koondise lootused kustusid. Muu maailma jaoks iseenesestmõistetav, Eestile põrgulikult valus

Kõik koondislased jõudsid kommentaarides lõpuks tõdemuseni, et Eestil on peaaegu kõik olemas, et EM-il korralikke korvpalliriike võita, aga midagi jääb puudu. Taas oli vajaka tugevast liidrist, kes viskaks otsustavatel hetkedel palli korvi.

14 punkti toonud Kristian Kullamäe andis mõista, et jutt hea kogemuse saamisest hakkab üle viskama. Kontrollmängudes on see asjakohane, aga EM-ile sõideti vähemalt 16 sekka pääsemise nimel. Enne turniiri hoidis koondis eesmärke seades madalat profiili. Praktika näitas, et kaheksandikfinaal ei jäänud kaugele.