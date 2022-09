KORVPALLISTUUDIO | Ebaõiglane, et Eesti ikka võiduta? Kohtunik klaarib ka vilemeeste ümber lahvatanud skandaale

„Mõlemas mängis väärisime võitu. Sellest on palju leierdatud ja räägitud, et selle koondise tippajad on ees. Need kogemused, mis maksavad, neid meil on veel puudu. Eks seda kooliraha peab maksma,“ arutles Eesti koondise särgis 159 kohtumises platsil käinud Arbet.

„Ütleme nii, et natuke võibolla on see mure, et on erineva tasemega kohtunikud, on palju kohtunikke, erinevad alagrupid, erinevad stiilid korvpalli. On kindlasti kohtunikke, kes ei ole sellisel tasemel kunagi vilistanud,“ arutles ta. „Paratamatult kohtunikud on inimesed ja tuleb eksimusi ette. Eilse mängu põhjal on küll natuke naljakas, et Leedu-mängus unustati ära vabavise. See on selline asi, mida mul ei tulegi meelde.“