Tennisetäht: oleksin väga mures, kui minu tütar tahaks tennist mängida

Ferro advokaat Isabelle Colombani teatas, et kohtule esitatud vägistamis- ja kallaletungiepisoodid leidsid aset aastatel 2012-2015, kui Ferro oli alaealine ehk 15-18 aasta vanune.

Ferrole on pärast juhtumi avalikustamist suurt toetust avaldatud. „Kiidame Fionat julguse eest neist asjadest rääkida. Oleme rahul, et juhtumi kohta on alustatud täielik uurimine,“ teatas naiste tennise katusorganisatsioon WTA oma pressiesindaja vahendusel.

Ka Prantsuse tenniseliit on asunud Ferrot toetama. Teiste seas võttis sõna ka Valgevene tennisetäht Victoria Azarenka.

„See on asi number üks (millega tegeleda), sest me näeme, kuidas kaitsetuid noori tüdrukuid kasutatakse erinevates olukordades ära. Kiidan Ferrot vapruse eest. Loodan, et ta saab sellest jõudu ja tema karjäär tennises selle intsidendi tõttu ei kannata,“ sõnas kahel korral Australian Openi võitnud Azarenka.

Valgevenelanna, kellel on viieaastane poeg, lisas, et kui tal oleks tütar, kes tahaks tennist mängida, oleks ta raske valiku ees.

„See on tõesti kurb olukord ja teeb mind tõesti emotsionaalseks, sest mul on poeg ja ma ei näe, et meeste tuuril seda tihti juhtuks. Ja kui mul oleks tütar, oleks mul suur mure tema pärast, kui ta tahaks tennist mängida,“ lisas Azarenka.