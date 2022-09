Ei anna alla! Mäng Suurbritannia korvpallikoondisega on Eesti võimalus pääseda alagrupi viimaselt kohalt

Üle poole alagrupimängudest on Euroopa meistrivõistlustel juba peetud. Kodukoondise parimaks lootuseks on hetkel vähemasti võiduskoori avamine. Eelviimases alagrupimängus tuleb vastamisi minna Suurbritanniaga, kellega jagame alagrupi punktiseisus viimast kohta. Kohtumine on kriitilise tähtsusega – enne viimast rasket kohtumist Kreeka koondisega, on just mäng Suurbritanniaga kõige tõenäolisem võimalus avada veel võiduskoor. Kana, jänes ja Unibet on oma ennustused teinud. Vaata videost järgi, kas kanal jätkub veel optimismi Eesti koondise suhtes, ning keda peavad võitjaks teised spetsialistid.